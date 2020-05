LOSC : Terrible coup dur pour le Nigérian Victor Osimhen

Un malheur vient de frapper Victor Osimhen. Dimanche, l’attaquant vedette du LOSC a annoncé sur les réseaux sociaux le décès de son père.

Victor Osimhen en deuil

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Victor Osimhen. Dans un tweet, le buteur du Lille OSC a annoncé dimanche la disparition de son père Patrick Osimhen. « Repose en paix papa. Je n’ai pas de mots pour décrire ce sentiment », a écrit l’avant-centre de 21 ans sur le réseau social. Suite à cette terrible nouvelle, le LOSC a apporté son soutien au joueur. « Nous avons appris avec une profonde tristesse le décès du papa de Victor Osimhen. Toute la famille LOSC s’associe à la peine de Victor ainsi qu'à sa famille, et lui apporte tout son soutien en cette période difficile », a posté le club nordiste sur son compte Twitter.

Une belle première pour Osimhen

Comme le Lille OSC, la Fédération nigériane de football a présenté ses condoléances au buteur lillois. « Nos pensées et nos prières sont avec toi et ta famille en ce moment. Prends courage et reste fort », a indiqué la Fédération sur le réseau social. A noter que Victor Osimhen avait déjà perdu sa maman à l’âge de six ans. Il vient de réaliser un bon exercice 2019/2020 pour sa première saison au LOSC. Le natif de Lagos a terminé meilleur buteur du club avec 18 buts et a délivré 6 offrandes en 38 matches cette saison. Il n’y a plus qu’à espérer qu’il revienne plus fort suite à cette terrible épreuve.