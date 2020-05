OM Mercato : Chidera Ejuke, une pépite à 10M€ pour Marseille

En quête de nouveaux joueurs pour renforcer l’effectif d’André Villas-Boas cet été, les recruteurs de l’ OM n’auraient rien perdu de leur intérêt pour Chidera Ejuke. Selon la presse nigériane, les dirigeants de l’Olympique de Marseille seraient même disposés à offrir 10 millions d’euros pour la signature de l’ailier gauche du SC Heerenveen (D1 des Pays-Bas).

Chidera Ejuke toujours visé par l’ OM ?

Annoncé par le passé dans le viseur de l’ OM pour renforcer son secteur offensif, Chidera Ejuke n’aurait pas encore disparu des radars marseillais. D’après les informations du site scorenigeria.com, le joueur de 22 ans est toujours présent dans le collimateur des recruteurs olympiens qui l’auraient supervisé plusieurs fois cette saison. La source ajoute que Jacques-Henri Eyraud et son staff seraient disposés à lâcher 10 millions d’euros lors du mercato estival pour écourter le contrat du joueur du SC Heerenveen, valable jusqu’en juin 2023.

Concurrence massive pour la pépite nigériane

Mais comme toujours, l’OM ne serait pas seul en lice pour une signature estivale de Chidera Ejuke. Selon la source, les statistiques du milieu offensif de la formation d'Eredivisie cette saison (9 buts et 4 passes décisives en 25 matchs de championnat) auraient également attiré d’autres prétendants en vue d'un transfert cet été. Une concurrence massive qui ne devrait pas manquer de compliquer le dossier pour les recruteurs phocéens, dont on sait d’ailleurs les moyens très limités depuis l’été dernier, et cette crise économique aggravée par la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.