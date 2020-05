AS Monaco : Ligue 1, Adrien Silva juge la décision de la LFP

Comme bon nombre d’acteurs du football, le verdict de la LFP a fait réagir Adrien Silva. Le milieu de terrain de l’AS Monaco a livré son appréciation suite à l’arrêt définitif de la Ligue 1.

Adrien Silva réagit à la décision de la LFP

Le 30 avril, la LFP a décidé de mettre un terme à la saison 2019/2020 de Ligue 1. Le championnat avait déjà été suspendu à la 28e journée en raison du coronavirus. 9e de Ligue 1, l’AS Monaco ne pourra donc plus lutter pour une place en Coupe d’Europe suite à l’arrêt définitif du championnat. Milieu de terrain de l’ASM, Adrien Silva a donné son avis suite à la décision de la LFP. Le Portugais prêté par Leicester comprend ce choix. Il estime qu’il y a plus important à l’heure actuelle que les matches de football. « C'est sans aucun doute la meilleure décision prise [...] Je ne me serais pas senti en condition de jouer. J'aurais eu peur pour moi et les miens », a confié le Monégasque interrogé par Record.

Des risques de blessure en cas de reprise ?

Après plus de deux mois d’inactivité, Adrien Silva estime que les organismes ont besoin de temps pour reprendre du rythme. Le milieu portugais révèle ainsi que le risque de blessure est élevé. Il pointe ainsi l’exemple de la Bundesliga où plusieurs joueurs sont déjà sur le carreau alors que la compétition a repris le 16 mai. « Il faut de la patience et du calme pour retrouver le meilleur de sa forme (…) Si on va trop vite les blessures vont arriver. Regardez ce qu'il s'est passé en Bundesliga, par exemple », a expliqué le joueur de 31 ans. Celui-ci rejoint son coéquipier monégasque Cesc Fabregas. L’Espagnol saluait lui aussi la fin du championnat décrétée par les autorités.