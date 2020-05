PSG, LOSC Mercato : Une confirmation pour Gabriel Magalhaes

Gabriel Magalhaes sera sans doute l’une des grosses attractions du prochain mercato. Comme d’autres écuries européennes, le PSG est intéressé par le défenseur et se serait déjà renseigné à son sujet.

Gabriel Magalhaes approché par le PSG

En fin de contrat, Thiago Silva devrait sauf surprise quitter le PSG au prochain mercato. Le défenseur de 35 ans ne manque pas de courtisan en Europe et même ailleurs. Pour assurer sa succession, le Paris Saint-Germain penserait au jeune Gabriel Magalhaes. Bien qu’il ait prolongé son contrat jusqu’en 2023, le défenseur de 22 ans devrait quitter Lille cet été. Comme l’assure Julien Maynard, le PSG se serait déjà renseigné sur le jeune défenseur mais sans aller plus loin. « Dans sa quête d’un défenseur central pour le PSG (en cas de départ de T. Silva), Leonardo a sondé le brésilien du LOSC Gabriel il y a quelques semaines, sans par la suite aller plus loin », a écrit le journaliste de Téléfoot sur sa page Twitter.

Paris déjà largué pour Gabriel ?

Il faut dire que le PSG semble accusé du retard dans ce dossier. Plusieurs formations dont Chelsea et Everton auraient un train d’avance sur le Paris Saint-Germain. Même Naples tout juste entré dans la course serait déjà un sérieux candidat. Le club italien se prépare au départ de Kalidou Koulibaly, un joueur qui intéresse également le PSG. Il est peu surprenant de voir autant d’écuries se disputer le défenseur lillois. Celui-ci a fait montre de solidité cette saison aux côtés de son capitaine José Fonte. Il a disputé 33 matches en tant que titulaire cette saison pour un but inscrit.