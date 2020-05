Ligue 1 : Gros punchline de Roland Courbis aux dirigeants

La saison est à l’arrêt en France depuis fin avril. Rolland Courbis a délivré son opinion concernant cet arrêt et les dirigeants du football français qui ont pris cette décision.

Rolland Courbis dézingue les dirigeants du football français

Après avoir suspendu la Ligue 1 et la Ligue 2 à la mi-mars, les dirigeants du football français ont décidé l’arrêt définitif fin avril. Rolland Courbis regrette clairement cet arrêt prématuré de la saison. Sur les antennes de RMC Sport, le consultant estime que le 28 avril, le jour où l’arrêt de la saison a été décidé en France, « devrait être la "fête des dindons" ». L’ancien entraîneur marseillais craint le ridicule pour la France quand tous les autres grands championnats européens auront repris. En effet, la Bundesliga (Allemagne) a déjà repris depuis le week-end dernier, la Liga (Espagne) reprendra le 8 juin et la Serie A (Italie) et la Premier League (Angleterre) envisagent sérieusement de reprendre. L’ex-stratège des Montpelliérains en veut surtout aux dirigeants du football français, y compris Noël Le Graët (président de FFF), qui ont probablement mal conseillé le Premier Ministre.

Le consultant regrette l’arrêt prématuré de la saison

Rolland Courbis aurait conseillé « d’attendre pour savoir si on reprend » et il croit que la France « aurait dû attendre le 28 mai pour décider ». D’ailleurs, l’ex-technicien rennais a « quand même l’impression que depuis une vingtaine de jours, les chiffres nous permettent d’être optimistes » concernant le recul du Covid-19. Raison de plus pour penser que si le virus disparaît dans une dizaine de jours, les Français vont « être les cons » dans l’affaire.