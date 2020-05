ASSE Mercato : Brest toujours partant pour Franck Honorat ?

Franck Honorat serait encore dans les plans du Stade Brestois. Prétendant de longue date de l’attaquant de l’AS Saint-Etienne, le club breton pourrait passer à l’attaque au prochain mercato, pour renforcer son secteur offensif où quelques départs sont annoncés cet été.

Franck Honorat toujours sur les tablettes de Brest

Le Stade Brestois va perdre quelques éléments offensifs lors du mercato estival. Prêté par l’AS Monaco, Samuel Grandsir a déjà indiqué qu’il comptait rentrer sur le Rocher pour s’imposer à Louis II. En fin de contrat, Yoann Court devrait quitter la Bretagne faute de prolongation. Face à ces départs, Brest pourrait activer une vieille piste du côté de l’AS Saint-Etienne. L’Equipe révèle ainsi que le club breton serait toujours intéressé par Franck Honorat. Brest lorgnait déjà l’attaquant de 23 ans en début de saison lorsqu’il était cité parmi les indésirables de Claude Puel. Mais le Stade Brestois s’est retracté lorsque le natif de Toulon a fini dans les bonnes grâces du coach de l’ASSE, terminant la saison avec 5 passes décisives.

Un départ d’Honorat est-il possible ?

Face à la carence à venir sur le front de son attaque, le club breton pourrait donc passer à l’offensive pour Franck Honorat cet été. Seulement, recruter l’attaquant stéphanois ne s’annonce pas facile pour Brest. S’il est estimé à 1,6 million d’euros sur Transfermarkt, le joueur est encore sous contrat jusqu’en 2023 avec les Verts, ce qui laisse penser que Saint-Etienne pourrait réclamer bien plus pour le Toulonnais. De même, avec son statut qui a changé auprès de Claude Puel, il n’est plus certain que l’entraîneur stéphanois veuille se séparer de lui. Indésirable lors de l’arrivée de l’ancien coach de Nice, Honorat est désormais un sérieux candidat à une place de titulaire. L’attaquant a fini la saison avec 14 titularisations en 19 matches.