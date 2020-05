OL : Blessure, Reine-Adélaïde décidé à revenir rapidement

Gravement blessé au genou le 15 décembre dernier, Jeff Reine-Adélaïde a été opéré le 20 décembre. Dans des propos sur le site officiel de l’OL, le joueur de 22 ans déclare qu'il n'a pas mis longtemps à se remettre au travail et qu’il ne souhaite surtout pas se laisser abattre par sa situation.

Un retour rapide au travail pour Jeff Reine-Adélaïde ?

Jeff Reine-Adélaïde a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du match contre le Stade Rennais (0-1). Une grave blessure qui était censée éloigner le joueur des pelouses jusqu’en fin de saison. Mais dès le lendemain de son opération, l’ancien d’Arsenal a « repris le travail avec un des kinés », même si cela « a été très dur et éprouvant ». L’international Espoirs français est « ensuite allé à Clairefontaine pour voir un autre cadre ». Cependant, ce retour rapide au travail n’a pas été facile pour le joueur. Ce qu’il a trouvé vraiment dur, c’est de voir ses coéquipiers s’entraîner. Pendant ces moments difficiles, le Lyonnais est « parti deux semaines en vacances en Martinique... » pour son plus grand bien car se retrouver en famille l’ « a beaucoup aidé ».

Le Gone déterminé à remonter la pente

Jeff Reine-Adélaïde est déterminé et évoque « un travail acharné ». Le joueur, sous contrat avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en juin 2024, ne veut surtout « pas se relâcher ». L’ex-Angevin, acheté 25 millions d'euros, s’est fixé des objectifs malgré « beaucoup de fatigue physique et mentale qui s'accumulait ». Aussi, pour tenir dans ces moments difficiles, Jeff Reine-Adélaïde, auteur de 15 matches de Ligue 1 pour 3 buts et 4 passes décisives et 5 matches de Ligue des Champions, peut compter sur le staff médical lyonnais, ainsi que sur sa famille « qui a été d'un bien fou » pour lui.