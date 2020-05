OM : Jacques-Henri Eyraud révèle une grosse ambition du club

Jacques-Henri Eyraud a un rêve grandiose pour l’ OM. Dans des propos postés sur LinkedIn ce dimanche, le président phocéen affiche son envie de hisser l’ Olympique de Marseille dans le top 20 européen. Il révèle avoir déjà entrepris certaines actions pour atteindre cet objectif.

L' OM bientôt dans le top 20 européen ?

L’ OM a fait un bon parcours cette saison sous le coaching de son technicien portugais André Villas-Boas, en poste depuis le mois de mai 2019. Deuxième de Ligue 1 Conforama après 28 journées de championnat, l’ Olympique de Marseille renoue avec la Ligue des Champions la saison prochaine, après 7 ans d’absence à cette compétition européenne. Si cette performance est déjà saluée par les supporters, Jacques-Henri Eyraud lui, vise encore plus grand pour le club. Pour le dirigeant marseillais, l’objectif « premier est d’obtenir d’excellents résultats sportifs » en transformant « peu à peu l’ OM pour toujours gagner en puissance et faire en sorte que l’organisation du club lui permette d’atteindre les standards du top 20 européen ».

Comment Jacques-Henri Eyraud va-t-il positionner l'OM dans le top 20 ?

Pour permettre à l’ OM de se hisser dans le top 20 européen, le président phocéen est allé à la découverte de plusieurs grosses écuries européennes pour s’inspirer de leur fonctionnement. Il dit avoir appris « de grands dirigeants, leur organisation, leurs méthodes, leurs infrastructures ». À cet effet, Jacques-Henri Eyraud a visité le FC Barcelone et sa très forte « identité », Manchester City et « la force d’un partenariat gagnant-gagnant entre une ville et un club », la Juventus Turin et son « centre d’entrainement exceptionnel », le Bayern Munich et « la puissance économique d’une région leader derrière son club économique », le Real Madrid et son « institution hors normes ».