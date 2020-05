Stade Rennais - SRFC Mercato : MBaye Niang à l'OM ?

Annoncé dans le viseur de l’OM en vue du mercato estival, MBaye Niang ne cache plus ses envies de départ. Sur Canal+, le joueur du Stade Rennais - SRFC a fait un véritable clin d’oeil à l’Olympique de Marseille.

MBaye Niang dans le viseur de l’OM cet été ?

Pour renforcer l’effectif d’André Villas-Boas cet été, les recruteurs de l’OM auraient coché le nom de MBaye Niang sur leur short list. Auteur de 14 buts cette saison, le buteur du Stade Rennais est perçu comme une cible offensive de premier choix pour l’Olympique de Marseille, qualifié pour la Ligue des Champions. Invité sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche, l’international sénégalais a d’ailleurs parlé d’intérêt « flatteur » et rappelé qu’ « il n'y a pas de fumée sans feu », avant de révéler « qu'il y a eu des discussions » avec les recruteurs marseillais, même si « rien de concret » n’a été acté, car « l'OM a des problèmes à régler ».

Le Breton du SRFC attiré par l’écurie phocéenne ?

Les dirigeants du Stade Rennais ne devraient pas réclamer moins de 15 millions d'euros pour céder l’international sénégalais. Une somme hors de portée de l’Olympique de Marseille dont les caisses sont dans le rouge depuis l’été dernier. Et cette crise économique s’est aggravée avec la situation sanitaire. Il n’empêche, Mbaye Niang est attiré par une évolution dans l'écurie olympienne et ne dirait pas non en cas d’offre concrète de la part des recruteurs phocéens. L’ancien Milanais considère l’OM comme « un club qui a une histoire avec des supporters chauds » et passionnés comme il les aime et assure que si un transfert « doit se faire, ça sera avec grand plaisir… »