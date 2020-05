Stade Brestois : Mathias Autret arrive chez les Normands ?

En fin de contrat au Stade Brestois, Mathias Autret doit trouver un nouveau club. Le SM Caen, où il a déjà évolué en prêt serait prêt à l’accueillir.

Mathias Autret cherche un nouveau point de chute

Son contrat avec le Stade Brestois non renouvelé, Mathias Autret quittera le club le 30 juin prochain. Après avoir déclaré il y a quelques jours être déçu de quitter ce club où il a passé 3 saisons, celui-ci est toujours à la recherche d’un nouveau point de chute, peu importe la destination. S’il n’exclut pas non plus un départ à l’étranger, la route vers son prochain club pourrait être courte, et le conduire chez un pensionnaire de Ligue 2, à savoir le Stade Malherbe de Caen.

Mathias Autret, une valeur sûre au milieu de terrain

Âgé de 29 ans, Mathias Autret est une valeur sûre au milieu de terrain. Passé par le FC Lorient (2010-2015), le RC Lens (2015-2017) et le Stade Brestois (2017-2020), le milieu offensif pourrait maintenant tenter une nouvelle expérience en rejoignant le SM Caen, chez qui il a déjà évolué en prêt lors de l’exercice 2013-2014. Durant cette saison, le natif de Saint-Thégonnec avait disputé 30 matchs en Ligue 2, inscrivant 5 buts et délivrant 3 passes décisives.