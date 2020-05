Girondins de Bordeaux mercato : Jordan Lotomba dans le viseur

Désireux de renforcer leur défense au prochain mercato, les Girondins de Bordeaux songent à Jordan Lotomba. Déjà sur les tablettes du club par le passé, le jeune joueur de 21 ans pourrait venir combler le probable départ de Youssouf Sabaly.

Un international espoir suisse en défense bordelaise ?

Avec le fort probable départ à venir de Youssouf Sabaly au mercato estival, les Girondins de Bordeaux sont lancés à la recherche d'un joueur pouvant combler le vide futur. Les recruteurs du club, toujours à la recherche de joueurs malgré la pause imposée au foot par la crise de covid-19, pensent à Jordan Lotomba pour compléter leur effectif. Très apprécié en France, le jeune latéral droit a également déjà été courtisé par l’ Olympique Lyonnais en 2017, l’AS Saint-Étienne début 2018, et à la fin 2019 par l' Olympique de Marseille. Estimé à 4 millions d’euros sur Transfermarkt, Jordan Lotomba pourrait succomber aux avances du club au scapulaire, selon les dernières informations. L’international espoir suisse (4 sélections) retrouverait son ancien coéquipier Loris Benito aux Girondins de Bordeaux. Les deux joueurs ont évolué ensemble à Berne entre 2017 et 2019.

Girondins de Bordeaux : Jordan Lotomba, le joker de luxe

Arrivé en juillet 2017 en provenance du FC Lausanne-Sport, Jordan Lotomba est le joker de luxe que s'était offert la défense des Young Boys. Utilisé à seulement 5 reprises en championnat la saison dernière, à cause d’une grosse blessure au genou, l’éloignant des terrains pendant environ 9 mois, Jordan Lotomba pourrait relancer sa carrière au haut niveau en Ligue 1 dès la saison prochaine. Tous les recruteurs s'accordent à dire qu'il a une marge de progression intéressante qui peut lui permettre de s'imposer dans le Championnat de France. À une saison de la fin de son contrat, Jordan Lotomba ne devrait cependant pas faire l'objet d'un transfert gratuit vers les Girondins de Bordeaux. Le club au scapulaire va bien sortir une indemnité de transfert attendue par la direction des Young Boys.