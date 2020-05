Angers SCO Mercato : Angelo Fulgini n’exclut pas un départ

Après avoir fait ce qu’il estime être sa meilleure saison au SCO d'Angers, Angelo Fulgini devrait être courtisé cet été. Si le natif d’Abidjan est toujours dans les plans de Stéphane Moulin qui souhaiterait le prolonger, celui-ci ne ferme pas la porte à un départ en cas d’offre intéressante.

Angelo Fulgini pense avoir fait sa meilleure saison

Pour sa troisième saison en Ligue 1, Angelo Fulgini, qui évoluait sur l’aile droite, a été replacé dans l’axe par Stéphane Moulin. Alors que ses statistiques sont en baisse, 3 buts et 5 passes décisives pour sa 1ère saison, 4 buts et 2 passes décisives la saison dernière, cette saison le joueur a marqué 1 but et effectué 1 passe décisive en championnat. Pourtant, en ne jouant que 20 matchs, il a joué autant de temps (1584 minutes) que les autres saisons (1527 minutes en 29 matchs et 1632 minutes en 31 matchs). Plus influent dans le jeu angevin, le milieu de 23 ans estime avoir réalisé sa meilleure saison, même s’il avoue qu’il lui « manque les stats » et qu’il va maintenant devoir « travailler son efficacité ».

Un départ ? Angelo Fulgini laisse planer le doute

Alors qu’Angelo Fulgini arrive en fin de contrat en juin 2021, le SCO d'Angers chercherait à le prolonger le plus rapidement possible, et Stéphane Moulin compte bien sur lui pour les prochaines saisons. Toutefois, dans un entretien accordé à L’Equipe, le natif d’Abidjan a laissé planer le doute, et ne ferme pas la porte à un départ :

« Je suis ouvert à tout. On verra selon les possibilités. Le club voudrait que je prolonge et il y a des discussions en cours. Je pense que je peux encore progresser avec Angers. Je connais tout le monde ici, je m'y sens bien. Après, s'il y a des offres qui ne se refusent pas, je ne ferme aucune porte. Il faudra réfléchir. »