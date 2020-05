Strasbourg Mercato : Le message de Mohamed Simakan à l’OM

Mohamed Simakan devrait quitter le RC Strasbourg au mercato estival. Le joueur de 20 ans est revenu sur un possible retour à l’OM, qu’il estime n’étant plus une priorité.

Mohamed Simakan est convoité par des grands clubs européens

Le RC Strasbourg est déjà prêt à perdre Mohamed Simakan. Après sa bonne saison sous le maillot alsacien, plusieurs gros clubs européens auraient inscrit le nom du défenseur central sur leur liste. Le Borussia Dortmund, Tottenham, Everton, Leipzig, le FC Séville ou encore le Valence CF aimeraient voir le joueur de 20 ans rejoindre leurs rangs. Les dirigeants strasbourgeois ont fixé le prix de l'arrière-droit à 20 millions d’euros. Un club doit se mordre les doigts en voyant cette situation, c'est l’Olympique de Marseille où il a joué de ses 10 à 15 ans. Boubacar Kamara a eu la chance de pouvoir se faire une place dans la défense marseillaise, mais Mohamed Simakan, lui, n’a pas été gardé. Alors que s’imposer dans son club de cœur est un objectif pour tout footballeur, le natif de Marseille n’en fait pas une priorité, et semble bien avoir complétement écarté le club phocéen de ses pensées.

Un retour à l’OM ? Pas une priorité pour Mohamed Simakan

Dans une interview accordée à Téléfoot, Mohamed Simakan est revenu sur un retour à l’OM dans les prochaines années :

« Un objectif de jouer un jour à l’OM ? Aujourd’hui je ne peux plus utiliser ces termes car j’ai changé de mentalité en grandissant. Plus petit j’aurais pu dire ça, je me disais que ça serait beau de passer par l’OM en étant pro, mais aujourd'hui ce n'est plus une priorité. C’est la vie qui décidera où j’irai. »