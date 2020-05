OM Mercato : Ménès a déniché l’associé parfait de Benedetto

André Villas-Boas souhaiterait renforcer son effectif, notamment en attaque où Dario Benedetto a souvent évolué seul en pointe. Pour Pierre Ménès, les recruteurs de l’OM n'ont pas besoin de chercher loin pour trouver l’oiseau rare.

L’OM en quête d’un complément idéal pour Benedetto ?

Arrivé de Boca Juniors l’été dernier, Dario Benedetto est finalement parvenu à s’imposer à l’OM. Avec 11 buts marqués cette saison, l’Argentin est devenu un élément essentiel du système mis en place par l’entraîneur André Villas-Boas. Aussi, la grinta et l’implication du joueur de 30 ans en ont rapidement fait le chouchou du public chaud bouillant du Vélodrome. Mais cela n’a pas été une mince affaire pour Dario Benedetto, souvent positionné seul à la pointe du secteur offensif de l’écurie olympienne. Les recruteurs marseillais envisagent donc de signer un autre buteur cet été pour l’associer à l’attaquant argentin la saison prochaine.

Ménès sort un nom pour une association avec l’Argentin

Pierre Ménès estime que l’Olympique de Marseille gagnerait à signer Mbaye Niang, joueur du Stade Rennais. Sur le plateau du Canal Football Club, le consultant a expliqué qu’il connaissait l’international sénégalais depuis longtemps et a évoqué son calme, sa maturité et sa « belle saison » à la pointe du secteur offensif de la formation bretonne. Autant de qualités qui, selon le journaliste, feraient de l’ancien Milanais un associé parfait pour Dario Benedetto. Pour sa part, annoncé dans le viseur de la formation olympienne, Mbaye Niang ne cache pas qu’il est clairement intéressé et se dit même prêt à baisser son salaire pour faciliter son transfert.