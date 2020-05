ASSE Mercato : Leicester, combat de Puel pour Nampalys Mendy

Nampalys Mendy, actuel sociétaire de Leicester City, interesserait Claude Puel, l'entraîneur de l' ASSE, pour le mercato de cet été. L'ancien joueur de l'OGC Nice est connu du technicien de l' AS Saint-Étienne qui l'a déjà dirigé chez les Aiglons et au club anglais.

ASSE : M’Vila et Diousse vendus, Nampalys Mendy arrive ?

L’ ASSE fait partie des prétendants de Nampalys Mendy pour ce mercato estival. Libre à l'issue de la saison 2019-2020, il va pouvoir signer avec le club de son choix. Claude Puel est à l’affût pour tenter de récupérer le milieu de terrain qu’il a entraîné à l’OGC Nice puis chez les Foxes. Si Saint-Étienne voit d'un bon oeil le recrutement gratuit du joueur de 27 ans, il devra le convaincre de signer dans le Forez. Et l’une des conditions pour qu’il retrouve son ancien coach est la garantie du temps de jeu. En effet, Nampalys Mendy a peu joué à Leicester City, soit 6 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Pour lui faire de la place, Claude Puel va devoir dégraisser son entrejeu. Concrètement, l’ ASSE devra se séparer des joueurs sur qui l’entraineur ne compte pas. Assane Diousse (22 ans) par exemple, mais aussi Yann M’Vila (30 ans) annoncé sur la liste des joueurs sur le marché. Claude Puel veut réduire la masse salariale du club et M'Vila fait partie des gros salaires du vestiaire stéphanois. Il ne resterait plus que les jeunes Zaydou Youssouf (20 ans) et Mahdi Camara (22 ans), si Yann M’Vila est transféré. Du coup, Nampalys Mendy pourrait bien trouver sa place dans le milieu de terrain de l’ASSE.

Claude Puel va devoir convaincre Nampalys Mendy

Il faut préciser que rien n’est encore joué concernant l'avenir de l’ancien Monégasque. Ne rentrant pas dans les plans de Brendan Rodgers, il ne serait pas prolongé chez les Citizens. Mais, il dispose de plusieurs pistes en plus de Saint-Étienne pour se relancer. Claude Puel en est conscient et il va devoir jouer des coudes pour réussir à attirer son protégé dans le Forez. Il faut noter que Nampalys Mendy a été dirigé par le technicien français de 58 ans à Nice de 2013 à 2016 et à Leicester entre juillet 2018 et février 2019. Et le profil du natif de La Seine-sur-Mer est bien apprécié du coach et manager général de l'ASSE.