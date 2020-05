Real Madrid Mercato : C'est décidé pour le milieu Toni Kroos

Toni Kroos, sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2023, fait l'actualité mercato. L’international allemand est régulièrement annoncé dans le viseur de clubs comme la Chine ou les États-Unis.

Toni Kroos va-t-il quitter le Real Madrid ?

Toni Kroos brille dans l’entrejeu du Real Madrid depuis 2014. Pour saluer sa fidélité et la qualité de ses prestations, les dirigeants madrilènes ont prolongé son contrat jusqu’en 2023. S’il devait aller jusqu'au bout de son contrat, le champion du monde 2014 aurait alors 33 ans. Et à cet âge, il lui serait difficile de briguer une autre prolongation au Real Madrid ou rejoindre un autre projet tout aussi alléchant. Toni Kroos pourrait avoir envie de partir du club merengue et même de la Liga au mercato de fin de saison.

L’Allemand répond à ses prétendants

Toni Kroos serait convoité en Chine et aux États-Unis où un gros contrat lui serait réservé. Mais ses proches ont annoncé plusieurs fois qu’il n’envisageait pas de départ du Real Madrid avant la fin de son bail. Aujourd’hui encore, le joueur n’a pas encore abandonné son envie d’honorer son engagement. Dans des propos rapportés par AS, l’entourage du milieu de terrain de 30 ans déclare qu’il « est à l'aise à Madrid ». Ses représentants ont même assuré que le natif de Greifswald (Allemagne de l'Est) "va rester" au Real Madrid.