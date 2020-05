PSG Mercato : Neymar, la décision du Barça est tombée

Le FC Barcelone va-t-il revenir à la charge pour tenter de récupérer Neymar au Paris Saint-Germain ? La direction catalane aurait pris une décision concernant ce dossier.

Le FC Barcelone prêt à jeter l’éponge pour Neymar ?

Impacté par la crise liée au coronavirus, le FC Barcelone voit ses ressources financières revues à la baisse comme bon nombre de clubs européens. La formation catalane devra composer avec un budget limité pour se renforcer cet été. Du coup, l’éventuel retour de Neymar au Barça semble remis aux calendes grecques. En effet, selon les informations du journal Marca, les dirigeants du FC Barcelone ne devraient pas passer à l’offensive pour Neymar. Le FC Barcelone aurait tout simplement abandonné l'idée de rapatrier le Brésilien lors du prochain mercato. Pourquoi une telle position de la part des Blaugranas ? La source explique que le coût élevé d'un transfert de Neymar aurait finalement refroidi les ardeurs catalanes. Mais ce n’est pas la seule raison.

Deux autres cibles privilégiées

Le quotidien sportif madrilène assure également que Neymar n’est pas une priorité pour le FC Barcelone. Les Catalans préférent miser sur deux renforts en vue du prochain mercato. Il s'agirait de Lautaro Martinez de l’Inter Milan et de Miralem Pjanic de la Juventus. Ces deux possibles renforts ont un coût et devraient empêcher les Barcelonais de revenir à la charge pour le buteur du PSG. Cette situation fait donc les affaires du Paris Saint-Germain, désireux de conserver son meneur de jeu le plus longtemps possible. Les Parisiens souhaiteraient d’ailleurs prolonger son contrat expirant en juin 2022 afin de dissuader les éventuels prétendants.