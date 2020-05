OGC Nice Mercato : Ça s’agite autour de Wylan Cyprien

Auteur d'une bonne saison en Ligue 1, Wylan Cyprien quittera-t-il l’OGC Nice lors du prochain mercato estival ? Plusieurs clubs européens s’activeraient déjà en coulisse afin d'arracher sa signature.

Wylan Cyprien dans le viseur de deux clubs de Ligue 1 ?

Quatre ans après son arrivée à l’OGC Nice en provenance du Racing Club de Lens, Wylan Cyprien devrait faire parler de lui lors du prochain mercato d'été. Victime d’une grave blessure en 2017 (rupture des ligaments), le milieu de terrain est parvenu à rehausser son niveau de jeu avec le Gym et fait désormais partie des pions clés de Patrick Vieira. Il a inscrit 8 buts et délivré 5 passes décisives en 24 rencontres, toutes compétitions confondues cette saison. Ses bonnes performances ne sont pas passées inaperçues. En Espagne, le FC Séville aimerait bien le recruter afin d’anticiper un éventuel départ d’Ever Banega. Mais le club andalou devra faire face à la concurrence de deux clubs français sur ce dossier. Wylan Cyprien intéresse également l’Olympique Lyonnais et le Stade Rennais. Des discussions auraient déjà débuté avec ses représentants en vue de son transfert.

L’OGC Nice prêt à se séparer de son joueur dès cet été ?

Cette concurrence pourrait faire grimper le prix du milieu de terrain. De son côté, la direction de l’OGC Nice ne fermera pas la porte au départ de son joueur. Le club azuréen souhaiterait toucher une belle somme sur sa vente au lieu de le laisser partir gratuitement l’été prochain. Le milieu de terrain de 25 ans est sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’OGC Nice et une prolongation de son bail n’est toujours pas d’actualité du côté du Gym. Reste désormais à savoir quel club raflera la mise dans ce dossier.