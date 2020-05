OL Mercato : Bruno Cheyrou nommé à l’Olympique Lyonnais

Comme pressenti, l’OL a engagé Bruno Cheyrou, officiellement nommé à la place de Florian Maurice, à la direction de la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais.

OL : Bruno Cheyrou à la place de Florian Maurice

C’est désormais officiel ! Bruno Cheyrou est le nouveau directeur de la cellule de recrutement de l’OL. Il succède à Florian Maurice, annoncé au Stade Rennais. Dans son communiqué annonçant la nomination de l’ancien directeur sportif du PSG féminin, l’Olympique Lyonnais précise que ce dernier « épaulera Juninho et Gérard Houllier dans ses nouvelles missions à Lyon ». « Bruno Cheyrou rejoint l’Olympique Lyonnais et devient responsable du recrutement. (...). L’ancien milieu de terrain ne débarque pas en terrain inconnu, car il a évolué sous les ordres de Gérard Houllier à Liverpool. Il a aussi côtoyé Juninho au Centre de Droit et d’Économie du Sport de Limoges (CDES) où ils ont obtenu l’UEFA MIP (Executive Master for International Players) », a informé le club rhodanien.

L'OL se réjouit de la venue du nouveau

Se réjouissant de l’arrivée de Bruno Cheyrou, les responsables des Gones évoquent « sa solide réputation, un réseau et un flair reconnu ». Ils rappellent par ailleurs que c’est bien le dirigeant de 42 ans qui « avait notamment suggéré de manière informelle le nom de Memphis Depay à la direction de l’Olympique Lyonnais ». Pour rappel, Bruno Cheyrou a été directeur sportif des féminines du Paris Saint-Germain, du 14 novembre 2017 et 15 mai 2020. Bien avant sa reconversion, il a joué au LOSC, à Liverpool, à l'Olympique de Marseille, chez les Girondins de Bordeaux, à Rennes et au FC Nantes. Ancien international français, il a porté 3 fois le maillot des Tricolores.