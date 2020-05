Serie A : Meilleure équipe depuis 2000, la Juventus a refait son retard

Après avoir étudié le classement de la Ligue 1 depuis 2000, puis ceux de la Premier League et de la Liga, place aujourd'hui à celui de la Serie A, dominé par la Juventus Turin.

En Serie A, depuis 2000, la Juventus en tête malgré tout

Avec 1 421 points marqués en 19 saisons en Serie A depuis 2000, la Juventus est la meilleure équipe d'Italie de ce XXIe siècle. Néanmoins, cette performance était loin d'être acquise. En effet, les Bianconeri ont vu leurs saisons et leurs titres 2004-2005 et 2005-2006 annulés (2005-2006 ayant été attribué à l'Inter) pour avoir été impliqués dans un scandale de désignation des arbitres. Cet événement a engendré la rétrogradation du club de Turin en Serie B l'année suivante. Mais l'actuelle géante du football italien était remontée celle d'après en remportant chacun des titres mis en jeu depuis 2012. Ainsi, la Juventus est la meilleure des 45 équipes ayant joué une saison au moins en Serie A depuis 2000, juste devant l'Inter (1 371 points) et la Roma (1 367 points).

La Vieille Dame s'installe sur le trône

La Vieille Dame a d'ailleurs remporté le plus de rencontres avec 453 victoires en 695 matchs (69,2 %). À l'inverse, l'Udinese Calcio, avec ses 290 défaites, est l'équipe qui a le plus perdu depuis le passage au XXIe siècle. L'AS Roma possède la meilleure attaque après avoir marqué 1 319 buts, tandis que les Zebrettes ont encore les moins bonnes statistiques défensives avec 1 002 buts encaissés. Le 1 000e but encaissé était l'œuvre du penalty de Romelu Lukaku le 2 février dernier.