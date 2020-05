ASSE Mercato : OL, la position de Sainté pour Fabrice Grange

Fabrice Grange est annoncé sur le départ de l’ ASSE cet été. Son nom est associé à l’ OL, le rival de l' AS Saint-Étienne. Le média sportif L’Équipe évoque la position des dirigeants stéphanois.

OL : retour de Fabrice Grange, Aulas a des craintes !

Entraineur des gardiens de but de l’ ASSE depuis l’été 2012, Fabrice Grange est annoncé sur le départ de l'AS Saint-Étienne à un an de la fin de son contrat. La question de son avenir est d’actualité et son nom circule à l' Olympique Lyonnais pour remplacer Grégory Coupet, désormais à Dijon FCO. Jean-Michel Aulas avait même réagi à la rumeur en disant : « J'aime beaucoup Fabrice Grange. Je crains que son passage à Saint-Étienne pose quelques problèmes, car les retours de Saint-Étienne ne sont jamais très appréciés des supporters.» Le président de l'OL s'adressait ainsi à l'AFP tout en laissant la porte ouverte à un retour du technicien de 48 ans, par ailleurs ancien joueur de l’OL. « C'est Juninho qui prendra la décision… », avait-il ajouté.

ASSE : quelle décision des dirigeants pour Fabrice Grange ?

En travaillant avec Stéphane Ruffier pendant huit saisons consécutives à l’ASSE, Fabrice Grange est devenu très proche de ce dernier. Selon le quotidien sportif, il n'aurait pas apprécié la mise à l’écart du portier de 33 ans en février 2020 par Claude Puel. La source assure qu’il n'était « pas en phase avec Claude Puel sur la décision du technicien de faire de Jessy Moulin le titulaire, au détriment de Stéphane Ruffier ». Pour revenir sur la rumeur du départ de Fabrice Grange, le média sportif assure que ce dernier « sait qu'il ne sera pas retenu par ses dirigeants ». Toutefois, « il n'entamera aucune discussion avec l' OL sans leur autorisation », parce que très « soucieux de ne pas se mettre à la faute ».

En laissant Claude Puel sortir Stéphane Ruffier de ses plans, la direction du club lui laisse carte blanche. Le mécontentement de Fabrice Grange n'y change visiblement rien, puisqu'ils seraient prêts à lui ouvrir la porte s'il venait à manifester une envie de partir.