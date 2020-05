PSG Mercato : Allegri dit oui à Paris, Tuchel en danger ?

Sans club depuis son départ de la Juventus, Massimiliano Allegri est régulièrement associé au Paris Saint-Germain. Et selon les informations de La Gazzetta Dello Sport, l’entraineur italien serait finalement disposé à rejoindre le PSG cet été en cas départ de Thomas Tuchel.

Massimiliano Allegri pour succéder à Thomas Tuchel ?

Massimilliano Allegri ne restera pas sans club bien longtemps. Son départ de la Juventus Turin en juin dernier n'a pas entamé tout son crédit et l'entraineur italien compte bien reprendre du service très rapidement. Après une année sabbatique, Massimiliano Allegri est désormais à la recherche d’un nouveau banc de touche. Et selon les informations de la Gazzetta Dello Sport, l’homme de 52 ans serait favorable à une arrivée à Paris. Il se verrait bien rejoindre le PSG cet été pour diverses raisons. L’ancien entraineur de la Juve serait enthousiaste au sujet du quatuor offensif du Paris Saint-Germain, à savoir Kylian Mbappé, Neymar Jr, Edinson Cavani (fin de contrat) et Mauro Icardi (prêté par l’Inter Milan). Il estimerait également que la culture du football français serait « plus libre » que celle d’autres pays européens. Tant d’arguments qui pousseraient Massimiliano Allegri à placer ses pions du côté de Paris.

L’avenir de Thomas Tuchel menacé ?

La question qui se pose désormais est de savoir si le Paris Saint-Germain est intéressé par Massimiliano Allegri. Pour l’heure, l’avenir de Thomas Tuchel n’est pas menacé à court terme. Suite aux conséquences engendrées par la crise sanitaire, le club de la capitale mise sur la stabilité. Thomas Tuchel, sous contrat jusqu’en 2021, devrait donc conserver son poste pour la saison prochaine. L'Allemand serait déjà assuré de poursuivre l’aventure à la tête des champions de France. Par conséquent, l'entraineur italien devrait se trouver un autre point de chute cet été.