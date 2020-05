RC Lens Mercato : Guillaume Gillet de retour en Belgique ?

Non conservé par le RC Lens, nouvellement promu en Ligue 1, Guillaume Gillet pourrait rebondir dans son pays natal en Belgique où il a fait ses débuts.

RC Lens : Gillet pourrait rebondir au Sporting de Charleroi

Le RC Lens a décidé de ne pas prolonger le contrat de Guillaume Gillet qui expire le 30 juin. Il est donc libre de signer avec le club de son choix. Et à 36 ans, le milieu de terrain n’a pas du tout l’intention de prendre sa retraite, il cherche un nouveau challenge. Il aurait d'ailleurs une proposition en Belgique, en Jupiler Pro League. D’après les informations relayées par le site lensois.com, le natif de Liège est en négociation avec le Sporting de Charleroi, 3e du dernier championnat. La source indique que les discussions sont « avancées ». Réagissant à la rumeur sur l’ex-joueur du RC Lens, Medhi Bayat, l’administrateur général des Zèbres avait apprécié son profil. « Beaucoup ont parlé de Guillaume Gillet. C’est un joueur exceptionnel avec de l’expérience. S’il est possible de trouver un terrain d’entente entre le club et le joueur, il faudra au moins analyser ce cas », avait-il déclaré, lors d’un Facebook Live.

Un 6e club belge pour Guillaume Gillet ?

Guillaume Gillet est un polyvalent joueur. En plus de son poste de prédilection (milieu défensif), il peut évoluer au poste d’arrière latéral droit. Formé au Standard de Liège (1995-1996), puis au RFC Liège (1996-2002) où il a fait ses débuts professionnels (2002-2004). L’ancien international belge a ensuite porté les couleurs du RCS Visé, de KAS Eupen, de La Gantoise (KAA Gent) et du RSC Anderlecht (entre 2008 et 2016). En France, il a joué au SC Bastia une saison (2014-2015) en prêt, et au FC Nantes (2016-2017). Il a également évolué à l’Olympiakos Le Pirée en Grèce (2017-2018). Cette saison 2020-2021 sera peut-être l'année du retour aux sources...