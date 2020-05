Atlético Madrid : Nouveau pépin physique pour João Félix

L'Atlético Madrid a annoncé cet après-midi que João Félix a été victime d'une blessure au genou, qui va le tenir éloigné des terrains plusieurs semaines.

L'Atlético Madrid au moins 3 semaines sans João Félix ?

Mauvaise nouvelle pour l'Atlético. Alors que la Liga devrait reprendre dans deux semaines, les Colchoneros seront privés de leur attaquant, João Félix. Victime d'une entorse du ligament collatéral du genou gauche, il devrait manquer plusieurs semaines de compétiton, au moins trois selon Marca. C'est déjà le troisième pépin physique de la saison pour João Félix, qui avait été victimé d'une entorse à la cheville le 20 octobre dernier et d'un souci musculaire le 27 janvier. Il a déjà manqué 10 matchs des Rojiblancos pour cause de blessure, et ne tiendra logiquement pas sa place pour la reprise de l'Atlético sur la pelouse de San Mamés, à Bilbao.

Après une seule saison professionnelle à Benfica, qui avait vu le natif de Viseu marquer 20 buts en 42 rencontres, João Félix avait été transféré à l'Atlético Madrid contre la gargantuesque somme de 126 M€. Depuis, le nouvel international portugais (5 sélections depuis mars 2019) n'a inscrit que 6 buts et délivré 3 passes décisives en 28 rencontres en rouge et blanc, il peine à assumer son statut sur le terrain, malgré une nette amélioration depuis son retour de blessure à la jambe fin janvier.