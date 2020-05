ASSE Mercato : ça se bouscule pour un joueur très prometteur

Formé à l’ ASSE, un jeune milieu offensif très prometteur a attiré l’attention de l’OGC Nice, mais également de deux clubs étrangers.

ASSE : L'OGC Nice et 2 clubs étrangers séduits par Benkhedim

Bilal Benkhedim n’a fait que six apparitions avec l’équipe A de l’ASSE cette saison, dont 3 en Ligue 1, mais il a réussi à séduire des recruteurs grâce à son talent. L’OGC Nice aurait coché son nom, tout comme le Valence CF en Espagne et l’AC Milan en Italie. D’après les révélations de Goal, ces trois clubs sont venus aux nouvelles pour en savoir davantage sur la situation du milieu offensif de 19 ans à l’AS Saint-Étienne. La source indique que ce dernier est dans les petits papiers des Aiglons depuis un moment, mais aucune offre n’a encore été transmise à l’ASSE. Comme les dirigeants du Gym, ceux du club Ché et des Rossoneri songeraient à un transfert direct de la pépite stéphanoise.

Bilal Benkhedim visé depuis la réserve de l'ASSE ?

Bilal Benkhedim a parachevé sa formation chez les Verts entre 2016 et 2018. Il a débuté à Nîmes en 2007, est passé à Montpellier et à l’Olympique Alès avant d’intégrer le centre de formation des Stéphanois. Il a ensuite été révélé au sein de la réserve de l’ASSE. C’est d’ailleurs avec l’équipe des U19 qu’il a remporté la Coupe Gambardella en 2019. Le natif d’Alès avait inscrit un but face au Toulouse FC battu au Stade de France (2-0). Titulaire d’un contrat professionnel depuis février 2018, ce n’est que le 24 novembre 2019 que Bilal Benkhedim joue son premier match en pro, sous la direction de Claude Puel. Grâce à son bail prolongé le 5 novembre 2019, il est lié à l’AS Saint-Étienne jusqu’à fin juin 2022.