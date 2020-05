FC Nantes Mercato : Moses Simon officiellement Nantais !

Auteur d'une saison convaincante au FC Nantes, Moses Simon devrait prolonger son aventure nantaise puisque les Canaris vont lever l'option d'achat assortie de son prêt.

Moses Simon 4 ans à Nantes, une transaction à 5 M€

Ouest France détient une excellente nouvelle pour les supporters du FC Nantes. Le club de Waldemar Kita va lever l'option d'achat de Moses Simon. L'attaquant nigérian va donc s'engager pour les 4 prochaines années avec le FCN.« On va le garder. C'est un excellent joueur, avec une bonne mentalité », a déclaré le président nantais dans les colonnes du quotidien breton. Le montant de la transaction s'élève à 5 M€, c'est le prix de l'option d'achat assortie au prêt de l'ancien joueur de Levante.

Quelle belle prise du FCN avant le mercato

Ses performances n'avaient pas laissé indifférents certains clubs de Ligue 1 pourtant plus huppés que le FC Nantes. Mais l'international nigérian (32 sélections, 5 buts) devrait bien s'engager avec les Canaris. Cette saison pleine de promesses a vu Moses Simon marquer 9 buts et délivrer 8 passes décisives toutes compétitions confondues au FCN. Il s’est indiscutablement montré décisif dans chacune des compétitions auxquelles il a participé. En effet, il compte 5 buts et 5 passes en 26 matchs de Ligue 1. Toujours sous les couleurs du FCN, il a inscrit 3 buts et réalisé une passe décisive en 2 rencontres de Coupe de la Ligue. Pour finir, il également 1 but et 2 passes à son compteur en 2 apparitions en Coupe de France. Le mercato du FC Nantes démarre donc sur un premier dossier de qualité.