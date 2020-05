Angers SCO Mercato : Officiel, Thomas Mangani prolonge !

Arrivé en prêt du Chievo Vérone en février 2015, Thomas Mangani est Angevin depuis plus de 5 ans désormais et le sera encore les deux prochaines saisons.

Angers SCO, deux saisons supplémentaires pour Thomas Mangani

Son avenir était incertain, il est maintenant acté, Thomas Mangani va poursuivre sa carrière à Angers, comme pressenti. Ce nouveau contrat va lier le joueur au SCO pour les deux prochaines saisons, soit jusqu'en 2022. Véritable taulier du vestiaire angevin, Thomas Mangani a disputé 27 rencontres cette saison dont 24 en Ligue 1, au cours desquelles il a marqué un total de 2 buts et délivré 2 passes décisives. Il vient d'officialiser un cinquième maintien consécutif avec Angers après avoir connu la montée en Ligue 1 au printemps 2015.

Stabilité enfin trouvée à Angers

Depuis son arrivée sur les bords de la Maine, Thomas Mangani a stabilisé sa carrière jusqu'alors baroudeuse. Formé à l'AS Monaco, il est prêté à 3 reprises par l'ASM entre 2007 et 2012. À Brest d'abord en 2007, puis à Ajaccio en 2007-2008, et enfin à Nancy en 2011-2012. À l'issue de cette dernière saison, l'AS Nancy Lorraine s'offre les services de Thomas Mangani qui joue deux saisons durant en Lorraine. S'en suit un bref passage au Chievo Vérone, puisque le natif de Carpentras ne se satisfait pas de son temps de jeu (2 matchs seulement jusqu'en février) et retourne en France, à Angers, où il est prêté en fin de saison 2014-2015, puis définitivement transféré.