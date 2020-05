AS Monaco Mercato : Maripan prêt à quitter la Principauté ?

L’AS Monaco a recruté Guillermo Maripan au mercato estival dernier. Mais après une saison inachevée, le défenseur central se tient prêt à quitter le Rocher.

AS Monaco : Maripan attentif à toute opportunité de départ

Guillermo Maripan est arrivé à l’AS Monaco en renfort lors du mercato estival 2019. Le club de la Principauté avait déboursé 18 M€ pour l’acquérir au Deportivo Alavés. Ayant signé un contrat de 5 saisons, il s’est lié aux Monégasques jusqu’en juin 2024. Malgré son long bail, le défenseur central n’exclut pas un départ dès cet été. Il se dit attentif aux éventuelles propositions qui vont lui parvenir. L'arrière de 26 ans réagit en effet aux prétendus intérêts du FC Porto, mais également de Tottenham et West Ham en Angleterre. « C’est bon signe quand les clubs gardent un oeil sur toi, cela veut dire que je suis sur le bon chemin et que je fais bien mon travail », a-t-il commenté, dans des propos rapportés par Onze Mondial. Guillermo Maripan ne se voile pas la face, il avoue que « si une opportunité se présente à lui, il prendra la meilleure décision pour continuer son évolution ».

Transféré de Monaco rapidement comme à Alavés

International chilien (24 sélections), Guillermo Maripan a débarqué en Europe en juillet 2017, précisément dans le Pays Basque espagnol. Il s'était engagé avec le Deportivo Alavés jusqu'en juin 2021, soit pour 4 ans. Mais au bout de deux saisons, il a fait l'objet d'un transfert à l'AS Monaco. Avec la formation asémiste, le natif de San Miguel (Chili) a joué 25 matchs, dont 20 en Ligue 1 cette saison et il a marqué 2 buts. Collectivement, l'AS Monaco a fini 9e au classement du championnat arrêté après 28 journées. La défense des Monégasques a encaissé 44 buts en Ligue 1. Ce qui démontre que Guillermo Maripan et ses coéquipiers, Kamil Glik et Jemerson n'ont pas été solides défensivement.