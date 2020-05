FC Barcelone : 18 € pour acheter un masque du Barça !

À l'image de beaucoup de clubs professionnels, le FC Barcelone a lui aussi commercialisé ses propres masques, mais le tarif est ici bien différent : 18 € !

Masque du FC Barcelone, 0.45 € par sortie !

Depuis jeudi, à Barcelone, l'utilisation d'un masque est obligatoire pour les personnes de plus de 6 ans dans les espaces publics lorsque le respect d'une distance sociale de 2 mètres est impossible. Afin de se protéger du coronavirus, le FC Barcelone a mis en vente un masque aux couleurs du club. Disponible pour l'instant en trois motifs et trois tailles différents, il est en vente dans les boutiques officielles et sur la boutique en ligne du Barça. Le club annonce tout de même une plus large variété possible en fonction de la demande.

Créés par BLM (Barça Licensing and Merchandising), ces masques sont confectionnés dans un atelier local, à Mataro, indique le club. Efficace 8 heures par utilisation, répondant aux normes de santé et de sécurité, le masque est lavable 40 fois. Jusque là, tout va bien, sauf que l'étiquette du prix affiche... 18 euros ! 18 €, 40 utilisations, le calcul est fait, une sortie coûte 0,45 euro !

Le modèle nantais

À titre de comparaison, le FC Nantes commercialise également ses propres masques. Disponible pour 6 euros, il est réutilisable 50 fois pour son effet barrière (0,12 € par utilisation) et 15 fois pour son effet filtrant (0,40 € par utilisation).