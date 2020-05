Stade Rennais - SRFC Mercato : 1er échec pour Florian Maurice

Florian Maurice aurait déjà une liste de cibles pour le mercato estival du Stade Rennais, alors qu’il n’est pas encore officiellement nommé directeur sportif. Le futur patron du recrutement breton devrait cependant rayer un nom de sa liste.

Jérémie Boga présent sur la liste de Florian Maurice ?

Officiellement, Florian Maurice n’est pas encore membre de l’organigramme du Stade Rennais. Censé quitter l'Olympique Lyonnais pour rejoindre le projet de la formation bretonne, Florian Maurice vit une situation conctractuelle floue. Mais il semble ne pas vouloir perdre de temps avant d'occuper sa prochaine fonction dans l'écurie rennaise. Il aurait discrètement enfilé son costume de futur directeur sportif des Bretons. Selon de récentes informations de Foot Mercato, l’ancien Lyonnais aurait déjà coché plusieurs noms, dont l’ailier gauche ivoirien de 23 ans Jérémie Boga, joueur de l'US Sassuolo (Serie A), pour renforcer l’effectif de l'entraîneur Julien Stéphan lors du mercato estival en approche.

L’international ivoirien retenu par l’US Sassuolo

Mais Florian Maurice va devoir oublier la piste menant à Jérémie Boga. En effet, les statistiques de l’international ivoirien (8 buts et 4 passes décisives en Serie A avant l’interruption) ont convaincu le président de l’ US Sassuolo de le garder la saison prochaine. Invité dans l’émission Domenica Sportiva sur Rai 2, Giovanni Carnevali a déclaré que Jérémie Boga « a énormément progressé » et qu’il fallait remercier l’ « entraîneur Roberto De Zerbi, qui au cours de la dernière année a réussi à lui faire atteindre le haut niveau ». Le patron des Neroverdi a ajouté qu’il était au courant des nombreux intérêts aux trousses de son joueur, mais qu’il avait « l’intention de le garder » et que « Boga portera encore le maillot de Sassuolo la saison prochaine ».