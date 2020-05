LOSC Mercato : Mise au point du représentant d'Osimhen

Victor Osimhen, le buteur du LOSC, est retourné au Nigéria pour les obsèques de son père décédé dimanche. Malgré la douleur de la disparition de son père, l’attaquant continue d’alimenter l’actualité. Ce qui a fait réagir son représentant.

LOSC : le rendez-vous d'Osimhen avec la direction remis à plus tard

Les échos en provenance du Nigéria sur l’avenir de Victor Osimhen au LOSC ont fait réagir son représentant officiel dans La Voix du Nord. Alors que l’avant-centre du LOSC est en deuil, un proche de ce dernier a laissé entendre, sur Owngoalnigeria, que le joueur était prêt à poursuivre l’aventure à Lille, pour une saison supplémentaire avant d’envisager un départ. Une rumeur vite balayée par l’agent de Victor Osimhen. Il dénonce des « ragots » qui n’ont rien à voir avec le futur de son protégé. « Le rendez-vous avec la direction du LOSC n’a pas eu lieu », a-t-il rectifié, dans des propos rapportés par le média régional. Selon la précision du représentant du natif de Lagos, Lille « est certes satisfait de Victor Osimhen » et le clan de ce dernier aussi est satisfait du club nordiste, mais la question de l’avenir du joueur « n’est pas d’actualité ». Pas en cette période difficile pour le meilleur buteur des Dogues. « On se verra un peu plus tard pour discuter sérieusement de l’avenir de Victor… », a indiqué le représentant.

Victor Osimhen vers une vente record au prochain mercato

Victor Osimhen a été auteur de 13 buts et 5 passes décisives cette saison, en 27 matchs disputés en Ligue 1. Il a fini 5e au classement général des meilleurs buteurs du championnat, derrière Kylian Mbappé, Wissam Ben Yedder (18 buts), Moussa Dembélé (16 buts) et Neymar (13 buts en 15 matchs). Grâce à ses performances, l’international nigérian a suscité l’intérêt de plusieurs clubs étrangers, dont Tottenham, Liverpool ou encore Naples. D’après Transfermarkt, la valeur du N°7 de Lille OSC est de 27 M€. Cependant, l'un de ses prétendants anglais serait prêt à sortir le chéquier pour le recruter. Il est question d'une offre de 85 M€.