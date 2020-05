Toulouse Mercato : Baptiste Reynet vers un club de Ligue 2 ?

Gardien de but de Toulouse FC, Baptiste Reynet est annoncé dans le collimateur d’un club de Ligue 2. L’En Avant Guingamp envisagerait de le recruter lors du prochain mercato.

Baptiste Reynet vers un transfert à Guingamp ?

Toulouse FC est l’une des principales victimes de l'arrêt définitif du Championnat de France. Le club toulousain a terminé à la dernière place de Ligue 1 et est relégué en Ligue 2. Le club pourrait également perdre plusieurs joueurs lors du prochain mercato. Outre Max Alain-Gradel pressenti pour rejoindre le RC Lens, Baptiste Reynet est lui aussi susceptible de quitter les Violets cet été. Le gardien de but toulousain n'est plus en odeur de sainteté au sein du club. Baptiste Reynet a en effet perdu sa place de titulaire dans les cages du TFC au profit du Croate, Lovre Kalinic, arrivé lors du dernier mercato d’hiver. En manque de temps de jeu, le Français n’exclut plus un départ de Toulouse et pourrait rebondir en Bretagne la saison prochaine. Selon les informations du Télégramme, l'En Avant Guingamp songerait sérieusement à le recruter. Le club breton aimerait le faire venir afin de remplacer Marc-Aurèle Caillard, en fin de contrat en juin prochain.

Nîmes Olympique en embuscade

Mais l'En Avant Guingamp n’est pas le seul club intéressé par Baptiste Reynet. Le joueur de 29 ans susciterait aussi la convoitise de Nîmes Olympique. Les Crocos seraient intéressés par son profil afin de remplacer Paul Bernardoni, prêté cette saison par les Girondins de Bordeaux et très courtisé sur le marché des transferts. Pour mémoire, Baptiste Reynet a rejoint Toulouse en juillet 2018 en provenance de Dijon contre un chèque compris entre 3 et 4 millions d’euros. Il a disputé 55 rencontres avec le club toulousain.