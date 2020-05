OL : FFF, Florence Hardouin répond à Jean-Michel Aulas

Pointée du doigt par le président de l’ OL, Florence Hardouin, directrice générale de la FFF et membre de l'UEFA, a répondu à Jean-Michel Aulas.

OL : Florence Hardouin (FFF) réplique à Jean-Michel Aulas

Mise en cause dans la décision d’arrêt définitif de la Ligue 1, Florence Hardouin a répondu à Jean-Michel Aulas. Dans les colonnes de L’Équipe, le président de l’OL avait affirmé que « l'UEFA est même allée jusqu'à sortir un protocole, qu'on ne regarde même pas en France ». « C’est un scandale absolu », avait exprimé le dirigeant rhodanien ensuite. La directrice générale de la FFF, également membre du comité exécutif de l'UEFA, a écrit au patron de l’ OL. Dans son courrier, elle lui a fait savoir que « l’allusion au fait que la France, par son intermédiaire, n'aurait pas réussi à faire appliquer les recommandations de l'UEFA lui semble parfaitement inappropriée ». « Je tenais à rétablir certaines vérités, afin de ne pas laisser de place aux malentendus », a-t-elle poursuivi.

Hardouin, « il n'existe pas de protocole UEFA jusqu'à ce jour »

Les vérités de la collaboratrice du président Noël Le Graët, concernent le protocole sanitaire de l’UEFA. Selon la responsable de la FFF, « il n'existe pas de protocole UEFA jusqu'à ce jour ». Florence Hardouin précise cependant que l’Instance européenne « travaille à l'établissement d'un protocole médical qui dictera les conditions sanitaires et hygiéniques de reprise de ses compétitions européennes interclubs (Ligue des Champions et Ligue Europa), pour le mois d'août ». Toutefois, « ce protocole n'est pas encore finalisé et présenté au comité exécutif UEFA ». En plus de Florence Hardouin, le directeur médical de la FFF (Emmanuel Orhant) travaille également à l'UEFA. Il est membre de la commission médicale de l'Union et participe à la finalisation dudit protocole, selon la précision d'Hardouin.