Dortmund Mercato : Götze, sa future destination déjà connue ?

En fin de contrat en juin prochain avec le Borussia Dortmund, Mario Götze ne sera pas conservé par sa direction. Et le milieu de terrain aurait déjà une préférence pour sa future destination.

Mario Götze ne sera pas conservé par Dortmund

Après son départ du Bayern Munich durant l'été 2016, Mario Götze a fait le choix de rejoindre le Borussia Dortmund. L’international allemand espérait se relancer au sein de son ancien club. Mais les choses ne se sont pas passées comme il l’espérait. Mario Götze n’entre pas vraiment dans les plans de l’entraineur Lucien Favre. Il a disputé 20 rencontres pour 3 buts et 1 passe décisive cette saison. Des statistiques insuffisantes pour convaincre ses dirigeants de renouveler son bail. En effet, Mario Götze, dont le contrat expire en juin prochain, ne sera pas prolongé. La décision a été officialisée par Michael Zorc, directeur sportif du BVB. Alors, quelle sera la future destination du milieu offensif allemand ? D’après les informations de Bild Sport, le joueur de 27 ans ne voudrait pas s’engager en faveur d’un autre club allemand.

Une préférence pour la Serie A ?

La source indique que Mario Götze aurait changé de représentant et aurait opté pour Reza Fazeli, l’agent d’Emre Can. Le Champion du monde 2014 donnerait également sa priorité à un départ vers la Serie A. Le championnat italien a le vent en poupe ces dernières années et ferait rêver l’ancien joueur du Bayern Munich. Néanmoins, une arrivée en Liga, en Premier League ou encore en Ligue 1 n'est pas à exclure. Le nom du milieu offensif a récemment été évoqué du côté de l’OGC Nice, mais son gros salaire aurait vite refroidi les ardeurs niçoises.