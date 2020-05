Stade Rennais - SRFC : Amende, Mbaye Niang paie 1500 euros

La Ligue 1 arrêtée et les résultats validés, Mbaye Niang, buteur du Stade Rennais, n’a pas mis longtemps à se trouver un autre passe-temps, à savoir assister à des courses de chevaux sur l’hippodrome de Vivaux, à Marseille.

Mbaye Niang condamné à payer une amende de 1500 euros

En ces temps d’arrêt prématuré de la Ligue 1 et de reprise timide de l’entraînement, Mbaye Niang a du temps à revendre. Pour se distraire, le joueur du Stade Rennais a décidé de se rendre le 12 mai dernier à Vivaux, un des hippodromes de Marseille, pour assister à la victoire de Swetty Beauty, un de ses chevaux. L’international sénégalais n’aurait peut-être pas dû se rendre à l’hippodrome. Selon L’Equipe, il a été condamné par les commissaires des courses à payer une amende de 1500 euros. La même amende a été infligée à chacune des 4 autres personnes qui accompagnaient le joueur de 25 ans, dont le président du comité régional Patrick Dreux.

Le motif de l’amende infligée à l’attaquant breton

Mbaye Niang et ses 4 compagnons ont été amendés parce que l’hippodrome était à huis clos. Mais les 5 coupables ont expliqué qu’ils étaient entrés parce que le portail de l’enceinte était ouvert. Pour le joueur rennais et ses acolytes, le portail ouvert signifiait que l'accès n'était pas interdit. Mbaye Niang et ses compères ont ajouté qu’ils étaient même parvenus au restaurant de l'hippodrome sans aucune difficulté. Le quotidien sportif indique que ce plaidoyer n’a pas été pris en compte par les commissaires de l’hippodrome.