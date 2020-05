Ligue 1 : Quel club a connu le plus d’entraîneurs depuis 5 ans ?

L’Observatoire du CIES a publié son rapport hebdomadaire portant cette semaine sur la durée de vie des entraîneurs sur les bancs des équipes des 84 premières divisions. Parmi les 5 grands championnats européens, la Ligue 1 se voit décerner la médaille d'argent.

La Ligue 1 n’a pas vu énormément d’entraîneurs

Tous les clubs n’arrivent pas à trouver de stabilité. Dans son dernier rapport, l’Observatoire du football du CIES s’est intéressé aux nombres d’entraîneurs passés dans chaque club des 84 premières divisions dans le monde, ainsi qu’au nombre moyen de matchs effectué par un coach sur le banc de chaque équipe. Pour cela, les experts se sont basés sur la période allant de janvier 2015 à décembre 2019. A ce niveau-là, la Ligue 1 se débrouille plutôt bien. Les 12 écuries qui ont réussi à rester dans l’élite ont connus en moyenne 3,4 entraîneurs. Par rapport aux 4 autres grands championnats, la Ligue 1 se situe en 2ème position derrière la Premier League (3,2) et devant la Bundesliga (3,8), la Serie A (3,9) et la Liga (4,6).

Le LOSC, 2ème club du top 5 européen

En France, les plus mauvais élèves sont les Dogues. Avec 8 entraîneurs sur cette période (une moyenne de 23,9 matchs par personne), le LOSC est le 2ème club le plus instable des 5 grands championnats, derrière l’Udinese qui a vu 10 coachs se succéder. Derrière Lille, en Ligue 1, on retrouve Nantes avec 7 entraîneurs, suivi des Girondins de Bordeaux et de l’AS Saint-Étienne avec 6 entraîneurs. Le Stade Rennais, l’Olympique de Marseille, le Montpellier HSC et le Toulouse FC en ont vu 5 tandis que l’Olympique Lyonnais n’en a connu que 4. Le Paris Saint-Germain et l’OGC Nice ont connus 5 années plutôt stables avec seulement 3 entraîneurs et le meilleur élève est l’AS Monaco qui n’a connu que 2 coachs différents, à savoir Leonardo Jardim et Thierry Henry.