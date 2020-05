OL : Reprise de la saison, 6 sénateurs déposent un amendement

Six sénateurs, des soutiens du combat mené par le président Jean-Michel Aulas de l’ OL, viennent de demander un amendement au Sénat. Ces élus veulent faire annuler la décision de la LFP d’arrêter les championnats à cause de la pandémie de COVID-19.

OL : Après Aulas, des sénateurs s'activent pour forcer la reprise

Le 30 avril dernier, la LFP avait pris la décision d’arrêter les différentes compétitions. Cette décision faisait suite à une déclaration du Premier ministre Édouard Philippe, disant que les compétitions ne reprendraient pas. Depuis, deux clubs de Ligue 1, Toulouse FC et Amiens ont été relégué en Ligue 2. Dans le sens inverse, le FC Lorient et le RC Lens ont été promus au sein de l’élite. Le problème de Jean-Michel Aulas dans cette affaire, c’est que son équipe l’Olympique Lyonnais pourrait ne pas jouer la prochaine Ligue des Champions si les choses restent en l’état.

Quelles chances pour Jean-Michel Aulas ?

Six sénateurs qui partagent la position du président lyonnais ont pris les devants de la lutte après la réponse du tribunal administratif de Paris aux Gones. Celui-ci s’est déclaré incompétent pour traiter la plainte du président de l’Olympique Lyonnais. Le club avait pris acte de la réponse et a annoncé dans la foulée son intention d’envoyer l’affaire devant le Conseil d’État, seul habilité à traiter le dossier en dernier recours. À côté de cette démarche, François-Noël Buffet (Rhône, LR), Catherine Di Folco (Rhône, LR), Élisabeth Lamure (Rhône, LR), Michel Forissier (Rhône, LR), Michel Savin (Isère, LR) et Claude Kern (Bas-Rhin, UDI) ont déposé un amendement aux dispositions urgentes face à l'épidémie de Covid-19 pour permettre la reprise de la saison 2019-2020 des sports professionnels, dont le football.

Cette procédure, comme les autres, a peu de chance d’aboutir puisque selon l’Équipe : « le gouvernement a donné un avis défavorable. S'ils passent au Sénat, les textes reviendraient en deuxième lecture à l'Assemblée nationale où ils seraient certainement rejetés et supprimés lors de l'examen de loi. » Jean-Michel Aulas pourrait donc bientôt être situé sur ce dossier qu’il est pratiquement seul à défendre.