LOSC : Loïc Rémy, gros point d’interrogation sur son avenir

Alors que la fin de son contrat au LOSC approche, Loïc Rémy attend toujours de recevoir une offre de prolongation. Pourtant, le joueur de 33 ans révèle qu’aucune discussion n’est actuellement en cours.

Aucune discussion n’est en cours pour une prolongation

En fin de contrat en juin 2020, Loïc Rémy aimerait recevoir une prolongation de contrat de la part des dirigeants lillois. Pourtant, s’il est bien l’un des joueurs clé du secteur offensif de Christophe Galtier (30 matchs disputés sur 40 possibles), il n’a toujours pas reçu d’offre et aucune discussion ne serait en cours.

Dans un live Instagram, Loïc Rémy a expliqué sa situation, laissant un doute sur son avenir : « Je me sens bien à Lille, il faut voir si tous les paramètres sont réunis. Le sujet n’a pas trop été abordé avant et je ne sais pas pourquoi, car par exemple, un joueur comme José Fonte a eu une prolongation en début de saison et moi, je n’ai pas eu de contact particulier jusqu’à maintenant. Il n’y a pas eu de manifestation jusqu’à ces derniers mois donc la question est toujours en suspens aujourd’hui. Mais j’aime les conditions extra-sportives, la ville, je reçois énormément de messages de supporters du LOSC. »

Loïc Rémy, un attaquant efficace sous le maillot lillois

Arrivé en juillet 2018 au LOSC en provenance de Las Palmas moyennant 1,4 million d’euros, Loïc Rémy se montre efficace chez les Dogues. Si sa première saison dans le Nord (2018-2019) l’a vu inscrire 7 buts en 26 matchs de Ligue 1 Conforama, l’exercice 2019-2020 l’a vu être encore plus efficace devant les cages adverses avec 7 buts en seulement 20 matchs de championnat. L’attaquant de 33 ans s’est également révélé lors des coupes, marquant lors de chaque match de Coupe de France (3 buts en 3 rencontres) ainsi que lors de 2 des 3 matchs de Coupe de la Ligue (3 buts).