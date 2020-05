Reims Mercato : Où se situe l’avenir de Boulaye Dia ?

Après une convaincante saison sous le maillot du Stade de Reims, Boulaye Dia suscite l’intérêt de plusieurs clubs de Ligue 1 pour le mercato estival. Si l’ OM a déjà abandonné cette piste, jugée trop chère, d’autres clubs pourraient, eux, bien faire des offres pour s'attacher ses services.

Des clubs de Ligue 1 veulent Boulaye Dia

Si plusieurs équipes de Ligue 1 Conforama veulent se renforcer offensivement cet été, les pistes menant à un attaquant qui connait déjà le championnat sont souvent privilégiées. Beaucoup d’attaquants de Ligue 1 voient ainsi, chaque mercato, plusieurs écuries concurrentes frapper à leur porte. Pour le prochain mercato, Boulaye Dia est un des joueurs fortement demandés. Convaincant sous le maillot du Stade de Reims cette saison, l’avant-centre de 23 ans pourrait quitter les rouges et blancs cet été. L' OGC Nice, le Stade Rennais et l’ Olympique de Marseille sont intéressés par Boulaye Dia. L’ OM aurait cependant abandonné cette piste en raison de son coût jugé trop élevé. Le Stade de Reims espère 12 millions d’euros pour le transfert de son buteur.

Boulaye Dia, révélations du Stade de Reims en attaque

Arrivé au Stade de Reims en juillet 2018, Boulaye Dia est rapidement devenu un élément important de l'équipe. Il a participé à 18 matchs de Ligue 1 lors de la saison précédente. Son compteur affiche 3 buts pour 1 passe décisive. Le natif d’Oyonnax est devenu un titulaire indiscutable au sein de l’attaque rémoise puisqu'il a disputé 24 matchs de championnat, pour un total très intéressant de 7 buts et 1 passe décisive. Boulaye Dia a notamment impressionné cette saison lors de ses deux matchs références face au PSG. Il a inscrit un but face à ce géant du foot français du moment. Face à l’Olympique de Marseille, il a aussi récidivé en inscrivant un but avant de transmettre une passe décisive. Son nom devrait continuer de circuler sur les tablettes des différents clubs ce mercato estival.