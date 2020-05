OL : Daniel Riolo en totale osmose avec Jean-Michel Aulas

Habitués à être opposés, Jean-Michel Aulas et Daniel Riolo ont enfin trouvé un terrain d’entente, ce dernier a avoué qu’ils partageaient le même point de vue sur la reprise du championnat.

Daniel Riolo met ses différends avec Jean-Michel Aulas de côté

Depuis quelques années, les relations entre Daniel Riolo et Jean-Michel Aulas ne sont pas au beau fixe. Le président de l’OL et le journaliste de RMC Sport se brouillent régulièrement dans la presse et sur les réseaux sociaux, et les multiples sorties de l’homme d’affaires de 71 ans laissaient entrevoir une nouvelle attaque du natif de Ris-Orangis. Alors que les déclarations de Jean-Michel Aulas sont décriées par beaucoup, Daniel Riolo s’est exprimé sur la possibilité de reprendre le championnat, et à la surprise générale, a avoué être entièrement d’accord avec le président des Gones :

« J'ai eu des jugements très sévères sur Aulas, je ne retire rien de ce que j'ai dit. Mais aujourd'hui et depuis 15 jours, je suis à 100% en osmose avec lui, a reconnu le spécialiste. Sur tout ce qu'il dit, il a raison. On voit qu'en Italie, ils disent que même la solution d'un play-off peut être envisagée. Les Espagnols vont reprendre. Les Anglais, on ne sait pas vraiment mais toutes les portes sont ouvertes. Nous, on les a fermées. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas tenter de les rouvrir ? Après tout, qu'est-ce qui dit que c'est impossible ? Mais je ne suis pas sûr qu'Aulas soit suivi, c’est ça le grand problème »