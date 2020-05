OM Mercato : André Villas-Boas, que de bonnes nouvelles !

Fâché avec le président de l’ OM après l’éviction de son ami Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas sera bien à son poste à la reprise. Le technicien portugais avait pourtant annoncé au président de l’ Olympique de Marseille son intention de quitter le club, mais Jacques-Henri Eyraud l’aurait rassuré avec de belles promesses.

André Villas-Boas, ce qui va changer à l’ OM

L’Olympique de Marseille a progressé avec André Villas-Boas sur son banc. Le club s’est même qualifié directement pour la prochaine Ligue des Champions grâce à sa deuxième place du championnat, ce qui n’était plus arrivé depuis belle lurette. Mais le club a failli perdre cet homme providentiel à cause de la mauvaise gestion du dossier Andoni Zubizarreta à qui il est attaché. La deuxième raison de sa discorde avec la direction de l’ OM portait sur l’intention de Jacques-Henri Eyraud de vendre pour 60 millions d’euros de joueurs de son effectif actuel, là où lui attendait du renfort pour le consolider. Selon RMC, le président et son entraîneur se seraient parlé et ils auraient trouvé un accord tacite sur ce qui va se passer au club. Aucun joueur ne sera vendu sans l’accord de l’entraîneur et même son avis sera pris en compte pour le choix du futur directeur sportif.

Plus de départ de l’entraîneur de l’ Olympique de Marseille

Il faut noter que le prochain remplaçant de l’espagnol Andoni Zubizarreta va travailler quasi quotidiennement avec André Villas-Boas. Une bonne attente des hommes sera donc nécessaire. Sur la Canebière, les doutes se seraient dissipés sur l’avenir du coach André Villas-Boas que tout le monde voit désormais à son poste la saison prochaine. Il faut cependant noter qu’il n’a pas prolongé son bail comme le lui avait proposé Frank McCourt, le propriétaire de l’ OM. Cet arrangement entre Eyraud et Villas-Boas ne devrait cependant pas être synonyme de mercato estival mouvementé à l’ OM, surtout dans le sens des arrivées.