FC Nantes : Vincent Bessat, ses 4 plus belles années !

Aujourd’hui joueur de l’Apollon Limassol, Vincent Bessat est revenu sur son passage au FC Nantes, ainsi que son triplé face à l’Olympique Lyonnais.

Vincent Bessat, 4 saisons intéressantes au FC Nantes, les meilleures

Passé par le FC Nantes entre 2011 et 2015, Vincent Bessat évolue aujourd’hui à l’Apollon Limassol. Sous le maillot des Canaris, l’arrière-gauche de 34 ans a disputé 140 matchs toutes compétitions confondues, pour un total de 8 buts et 11 passes décisives.

Pour le site officiel du FC Nantes, Vincent Bessat est revenu sur ses années au FC Nantes, les meilleures de sa carrière selon lui : « Ce sont les plus belles années de ma carrière, tant sur le plan sportif que sur le plan humain. J’ai fait des rencontres formidables et il y a eu aussi la naissance de l’une de mes filles. C’était exceptionnel. Je repense à la relation tissée avec les joueurs et on en parle encore ! Personne n’a pu retrouver ça ailleurs… »

Celui-ci est ensuite revenu sur son match référence chez les canaris, à savoir son triplé face à l’Olympique Lyonnais au 2ème tour de la Coupe de France 2014-2015 : « C'est l'une des soirées de ma vie. Il y a des "top players" qui ne marqueront pas un triplé dans leur carrière et moi, j'ai eu cette chance de connaître ça, face à l'OL et sa grosse équipe ! »