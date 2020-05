ASSE Mercato : Annonce de Mathieu Debuchy sur son avenir

Un vent de dégraissage soufflera sur l’ ASSE au prochain mercato qui approche à grands pas. Mathieu Debuchy, lui, sait à quoi s’en tenir concernant son avenir à l'AS Saint-Étienne.

ASSE : Debuchy assure qu'il sera présent la saison prochaine

Claude Puel veut rajeunir et réduire l’effectif de l’ ASSE. Il souhaite également réduire la masse salariale du club comme annoncé. Malgré tout, Mathieu Debuchy ne se sent pas concerné par toutes les mesures du manager général de l’AS Saint-Étienne. Il s’en tient tout simplement à son contrat qui le lie au club jusqu’au 30 juin 2021. C’est ce que le défenseur de bientôt 35 ans a confié à beIN Sports. « Il me reste un an de contrat, donc normalement je serai toujours en Vert la saison prochaine », a-t-il déclaré. Mathieu Debuchy ne se préoccupe pas de ce que l’ ASSE va décider le concernant. Il avoue qu’il se sent bien au sein du club ligérien qui l’a bien accueilli. « Je me sens très bien à Saint-Étienne. J’ai été très bien accueilli et ça sera ma troisième saison l’année prochaine. Je suis content de porter ce maillot et jouer avec les Verts. C’est du bonheur », a-t-il laissé entendre.

Mathieu Debuchy s'est imposé à l'AS Saint-Étienne

L’arrière latéral droit a rejoint l’ASSE fin janvier 2018, après avoir été libéré de son contrat à Arsenal. Il n’a pas mis longtemps à s’imposer au sein de l’équipe de Jean-Louis Gasset. Élu meilleur joueur du mois de février 2018, il a été décisif, tant défensivement qu’offensivement. En 15 matchs de Ligue 1 disputés, il a marqué 4 buts, contribuant ainsi à la remontée spectaculaire des Verts de la 16e à la 7e place finale. La saison suivante, la recrue hivernale de l’ASSE a confirmé ses performances, en inscrivant 4 buts et en délivrant 3 passes décisives en 24 apparitions en Ligue 1. Lors de l’exercice 2019-2020 tronqué, Mathieu Debuchy a pris part à 11 matchs, pour un but marqué et une passe décisive offerte. Il est le N°1 à son poste et également un cadre incontournable du vestiaire stéphanois.