PSG Mercato : Inter Milan, accord en vue pour Mauro Icardi

Prêté par l’Inter Milan au PSG la saison dernière, Mauro Icardi devrait bien poursuivre son aventure dans la capitale. Les dirigeants parisiens et milanais seraient en passe de trouver un accord pour son transfert définitif.

Le PSG proche de conserver Mauro Icardi

Le feuilleton Mauro Icardi touche à sa fin. Prêté l’été dernier par l’Inter Milan, l’attaquant argentin n’a pas tardé pour s’imposer au sein du club de la capitale. Ses performances (20 buts en 31 matchs) cette saison ont convaincu les dirigeants parisiens de miser sur lui pour l’avenir. Mais le Paris Saint-Germain, touché comme tout le monde par la crise liée au coronavirus, négocie avec l’Inter Milan pour une légère baisse de son option d'achat de 70 millions d’euros. Après plusieurs semaines de négociations, les dirigeants de l’Inter Milan auraient finalement accepté un rabais sous la pression de Wanda Nara, l’agent et compagne de Mauro Icardi. ESPN révèle en effet que le PSG et l’Inter Milan sont en passe de trouver un terrain d’entente pour le transfert définitif de l’Argentin. L’accord porterait sur une indemnité de transfert comprise entre 55 et 60 millions d’euros. Mauro Icardi est donc bien parti pour poursuivre son aventure sous le maillot parisien. Cependant, son transfert définitif à Paris ne sera pas sans conséquence.

Edinson Cavani vers la sortie

Le média américain indique qu’Edinson Cavani, en fin de contrat, « ne devrait pas recevoir une offre de prolongation » de la part de sa direction. L’attaquant uruguayen devrait quitter le PSG cet été. Le buteur de 33 ans ne serait pas insensible à l’offre de l’Inter Milan, désireux de le recruter. L’Atletico Madrid, Newcastle et Boca Junior voudraient également s’attacher ses services lors du prochain mercato, mais Edinson Cavani n’a pas encore tranché pour sa future destination.