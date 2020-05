National 2 : David Ducourtioux nommé coach du GFC Ajaccio

Relégué en National 2, le Gazélec Football Club Ajaccio a annoncé l’arrivée de son ancien joueur, David Ducourtioux , au poste d'entraîneur de son équipe première pour la saison prochaine. Il succède à François Ciccolini qui aura entraîné le GFCA pendant seulement une saison.

Une première expérience pour David Ducourtioux

Si le nom de son adjoint sera communiqué ultérieurement, son ancien coéquipier à Ajaccio entre 2015 et 2017 Jérôme Le Moigne, l'assistera en tant que nouveau directeur sportif. Acteur majeur lors de la montée du club corse en Ligue 1, David Ducourtioux a disputé 108 matchs et inscrit huit buts avec le Gazélec Ajaccio (2014-2017). David Ducourtioux aura, au-delà de ses qualités footballistiques, marqué de son empreinte le club et ses supporters par sa personnalité et son dévouement. L’ancien défenseur de 42 ans a terminé sa carrière de joueur au Gazélec Football Club Ajaccio et revient pour vivre sa première expérience en tant qu'entraîneur principal.

Le GFCA se dit “très clairement lésé" par la décison de la FFF

Suite à la décision du COMEX de la Fédération Française de Football concernant les clubs se trouvant dans la zone de relégation au moment de l'arrêt du championnat en mars dernier, le Gazélec Ajaccio est pour le moment relégué en National 2, 4ème division. Mais le club corse, qui se dit “très clairement lésé", compte faire appel de la décision de la FFF. Pour rappel, au moment de l’arrêt du championnat, le GFCA avait 5 points de retard sur le premier non-relégable, avec 9 rencontres restantes à disputer. Une opération sans grande chance de succès….