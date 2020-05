OL Mercato : Succession de Coupet, trois noms se dégagent

L’ OL cherche en ce moment le successeur de Grégory Coupet, parti au Dijon FCO précipitamment. Les dirigeants de l’Olympique Lyonnais ont sélectionné trois noms parmi de nombreuses candidatures.

OL : Qui de Lollichon, Revel et Vercoutre à la place de Coupet ?

L’ OL a reçu plusieurs candidatures pour le poste d’entraineur des gardiens de but laissé vacant par Grégory Coupet, nommé au Dijon FCO. Après un premier tri, Juninho et son staff travailleraient en ce moment sur trois noms. Selon les informations de L’Équipe, il s’agit de Christophe Lollichon, Christophe Revel et Rémy Vercoutre. Trois entraineurs chevronnés parmi lesquels les responsables lyonnais choisiront le futur coach des portiers. Le premier est en poste à Chelsea et le deuxième est dans le staff technique de la sélection du Maroc aux côtés du sélectionneur Vahid Halilhodzic. Quant au troisième, il est à l'Impact Montréal (MLS) avec Thierry Henry. D’après le quotidien sportif, ils ont déjà tous été auditionnés. La dernière décision appartient maintenant à Juninho, comme l'a indiqué Jean-Michel Aulas.

La piste Fabrice Grange ne fait pas l'unanimité

Le nom de Fabrice Grange a aussi été associé à l’OL ces derniers jours. Sa candidature est d’ailleurs soutenue par le portier N°1 des Gones, Anthony Lopes, mais elle ne fait pas l’unanimité. Jean-Michel Aulas a même douché la piste menant au coach des gardiens de but de l’ASSE depuis 2012. « Les retours de Saint-Étienne ne sont jamais très appréciés des supporters. Je crains que le passage de Fabrice Grange à l’AS Saint-Étienne ait posé quelques problèmes », avait expliqué le boss de l’Olympique Lyonnais.