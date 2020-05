OL : Ligue 1 arrêtée, Domenech soutient la position d’Aulas

Raymond Domenech a réagi à l’arrêt précipité de la Ligue 1, une décision contestée à cor et à cri par Jean-Michel Aulas, président de l’OL.

Ligue 1 arrêtée précipitamment, Domenech donne raison à Aulas

Raymond Domenech a donné son avis sur le débat autour de la Ligue 1 arrêtée officiellement le 30 avril. Il soutient ouvertement la position de Jean-Michel Aulas. Ce dernier conteste le classement définitif établi par la LFP et réclame la poursuite de la saison 2019-2020. Le technicien de 68 ans donne raison au dirigeant de l’ OL. « On peut dire ce qu'on veut, mais monsieur Aulas n'avait pas tort », a-t-il déclaré sur BFMTV. Relativement à la reprise de la Bundesliga et le redémarrage de la Liga (le 12 juin), Raymond Domenech admet que « les événements sont en train de lui donner encore une fois raison et cela dérange certains ». Au sujet de la reprise de la Ligue 1, l’ancien sélectionneur de l’Équipe de France est certain que Jean-Michel Aulas ne parviendra pas « à faire reprendre le Championnat », car « c’est entériné et ça va être compliqué ». Néanmoins, « tout le monde saura quelque part qu'il avait raison, même si on ne reprend pas ».

Quelles sont les conséquences de la décision des autorités

Pour ceux qui ne comprennent toujours pas ce que le président de l’OL reproche exactement au gouvernement, à la LFP et la FFF, Raymond Domenech s’est permis de leur expliquer la pensée de Jean-Michel Aulas. « Dès le début, il a dit on va trop vite, on prend une décision hâtive, précipitée, attendons de voir ce qui va se passer, comment ça va se passer. Exactement ce qu'ont fait les autres », a-t-il clarifié, avant d'évoquer les conséquences de la décision des autorités. « Le football français va être en grosse difficulté. Parlant de l'OL et le PSG, qui vont jouer la Ligue des Champions, ils n'auront pas eu le temps de se préparer normalement », a déploré Raymond Domenech, par ailleurs président de Unecatef, le syndicat des entraîneurs français.