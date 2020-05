Stade Rennais - SRFC : Stéphan crache ses vérités à Niang

Mbaye Niang, buteur du Stade Rennais - SRFC, a clairement exprimé son souhait de rejoindre l’OM cet été. L’entraîneur rennais Julien Stéphan n’est pas resté silencieux face à la sortie de son joueur.

Mbaye Niang désireux de rallier l’OM cet été

Mbaye Niang était l’invité du Canal Football Club dimanche dernier. L’occasion pour l’international sénégalais, auteur de 29 buts en 80 matches depuis son arrivée en Bretagne en décembre 2018, de dévoiler son désir d’évoluer à l’OM la saison prochaine. L’ancien Milanais a ajouté qu’il était admiratif du public chaud bouillant du Vélodrome et qu’il était prêt à baisser son salaire pour faciliter son transfert. Par contre, le joueur de 25 ans ne s’est pas montré très bavard sur la possibilité de rester au Stade Rennais la saison prochaine, malgré son contrat valable jusqu’en juin 2023. Une sortie qui n’a pas manqué de faire réagir l’entraîneur de la formation rennaise.

SRFC : Julien Stéphan souhaite une adhésion sans faille de ses joueurs

Julien Stéphan n’a pas mis longtemps à réagir aux propos de son joueur. Dans une interview accordée à Ouest-France, le technicien français a d’abord considéré que Mbaye Niang était libre de ses pensées. Le stratège de 39 ans a toutefois ajouté qu’il avait « besoin d’avoir tout le monde complètement intégré dans le projet parce qu’à Rennes, si on n’est pas collectivement très bons, il y a d’autres clubs qui ont plus de moyens… ». Aussi, Julien Stéphan estime que pour compenser cet écart de moyens avec les autres clubs, la formation bretonne doit avoir des joueurs avec « un état d’esprit irréprochable et une identification très forte au club ».