OGC Nice Mercato : Un défenseur déniché à Dijon FCO ?

L’ OGC Nice aimerait renforcer son secteur défensif lors du prochain mercato. Pour ce faire, le club azuréen aurait jeté son dévolu sur Nayef Aguerd, le défenseur de Dijon FCO.

Nayef Aguerd dans le viseur de l’ OGC Nice ?

La saison terminée en Ligue 1, l’ OGC Nice s’active pour préparer son prochain recrutement. Le club azuréen disposerait d’une enveloppe de 80 millions d'euros pour se renforcer cet été. Un budget conséquent rendu possible par les fonds du groupe britannique Ineos, les nouveaux propriétaires de l’OGC Nice. Avec un tel montant, les Niçois peuvent donc attirer au moins une nouvelle recrue de taille cet été. La piste Mario Götze a été évoquée ces dernières semaines, mais les Aiglons étudient également des noms moins ronflants. Selon les informations du compte Twitter MaghribFoot, la dernière cible en date de l’OGC Nice serait Nayef Aguerd. L’international marocain a réalisé une bonne saison avec Dijon et son profil plairait beaucoup aux dirigeants niçois.

Une offre de 8 millions d’euros pour son transfert ?

Toujours selon la même source, l’ OGC Nice serait déjà passé à l’offensive pour le défenseur de Dijon FCO, également courtisé par Cologne en Allemagne. Le club azuréen aurait formulé une offre de 8 millions d’euros pour Nayef Aguerd. Une information à prendre avec des pincettes, surtout quand on sait que le joueur de 24 ans n’a plus qu’un an de contrat avec Dijon. Nayef Aguerd a disputé 12 matchs de Ligue 1 cette saison avant l’arrêt du championnat. Son prix de vente est estimé à 2,4 millions d’euros selon le site spécialisé Transfertmarkt.