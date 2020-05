RC Lens : Le capitaine Yannick Cahuzac couvert d'éloges

Yannick Cahuzac, milieu défensif du RC Lens, a largement contribué à la montée de son club en Ligue 1. L’un de ses anciens coéquipiers au SC Bastia n’a jamais douté de son engagement.

RC Lens : Yannick Cahuzac encensé par Gilles Cioni

Yannick Cahuzac est promu en Ligue 1 avec le RC Lens, club qu’il a rejoint en juin 2019, en provenance du Toulouse FC. Titulaire indiscutable au sein de l’équipe des Sang et Or, il a disputé 24 des 28 matchs de la saison dernière et a été présent dans le onze de départ 21 fois. Le joueur de 35 ans est donc un crack du Racing Club de Lens. Son ex-partenaire au Sporting Club de Bastia, Gilles Cioni n’est pas surpris par ses performances et son état d’esprit. « C’est un leader… Sur le terrain il est métamorphosé, c’est un lion, une machine », a-t-il témoigné pour 100% Ligue 1. En effet, Yannick Cahuzac ne fait pas de cadeaux à ses adversaires sur le terrain selon Gilles Cioni. « Quand il entre dans les duels, il y met toute sa passion… Je préfère l’avoir avec moi que contre », a-t-il poursuivi.

Des anciens du SC Bastia hissent le RC Lens en Ligue 1

Le capitaine du RC Lens a certes deux visages différents, en dehors et sur l’aire de jeu, mais « sur le terrain tu es obligé d’être transformé, sinon tu te fais marcher dessus », selon le défenseur latéral droit bastiais. Notons que Yannick Cahuzac n’est pas le seul joueur passé par le SC Bastia, au RC Lens. Il y a également le décisif gardien de but Jean-Louis Leca et l'expérimenté Guillaume Gillet. En fin de contrat, le dernier est parti libre à l'issue de la saison tronquée. Mais tous les trois, ont activement participé au retour du club nordiste dans l'élite, après cinq saisons en Ligue 2.